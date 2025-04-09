Японскую автомобильную промышленность призывают принять меры для смягчения влияния пошлин

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Токио, 8 апреля (Jiji Press). Министр промышленности Японии Муто Ёдзи призвал автомобильную промышленность страны принять меры по смягчению последствий пошлин президента США Дональда Трампа.

В тот же день Муто встретился с председателем Ассоциации автопроизводителей Японии Катаямой Масанори и призвал к честным сделкам с мелкими поставщиками и предоставлению им возможности повышать цены с учётом более высоких затрат.

По словам министра, помощь малым предприятиям в повышении заработной платы, в том числе путём принятия повышения цен, «чрезвычайно важна для поддержки экономики нашей страны».

В ответ Катаяма обратился за поддержкой к правительству, заявив, что отрасль сталкивается с кризисом, который может подорвать её основы из-за растущей неопределенности, связанной с тарифами США.

На встрече также присутствовал председатель Японской ассоциации производителей автозапчастей Каямото Такаси, который призвал правительство проявить терпение в переговорах с американской стороной.

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