Япония призовёт США пересмотреть высокие пошлины

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Токио, 9 апреля (Jiji Press). Япония будет призывать Соединённые Штаты пересмотреть высокие пошлины, введенные при администрации президента США Дональда Трампа, заявил генеральный секретарь кабинета министров Хаяси Ёсимаса.

«Мы настоятельно попросим Соединённые Штаты пересмотреть меры и предпримем все необходимые шаги, такие как финансовая поддержка, учитывая влияние на нашу промышленность», – заявил Хаяси на пресс-конференции.

Хаяси также сказал, что правительство проанализирует влияние тарифов. Но он отказался комментировать сообщение о замечании торгового представителя США Джеймисона Грира о том, что Вашингтон потребует от Японии принять меры по открытию рынка в сельскохозяйственном секторе.

Между тем министр иностранных дел Ивая Такэси заявил: «Существуют серьёзные сомнения относительно соответствия (пошлин США) торговому соглашению между Японией и США».

«С помощью упорных переговоров мы хотим просить о пересмотре тарифных мер и в конечном итоге об их отмене», – заявил Ивая на заседании Комитета по иностранным делам Палаты представителей, нижней палаты парламента. Он отвечал на вопрос Камэи Акико из главной оппозиционной Конституционно-демократической партии Японии.

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