Правящий лагерь Японии обдумывает возможность раздачи денег населению как меру борьбы с последствиями пошлин США

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Токио, 9 апреля (Jiji Press). Правящий блок Японии рассматривает возможность предоставления денежной помощи в размере не менее 30 000 йен на человека в попытке смягчить последствия масштабных пошлин президента США Дональда Трампа, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

По словам высокопоставленного депутата правящей Либерально-демократической партии, сумма пособия, скорее всего, составит от 35 000 до 40 000 йен.

Раздача денег «определённо входит в число возможных вариантов», заявил на пресс-конференции Окамото Мицунари, политический руководитель коалиционного партнёра ЛДП, партии Комэйто.

По словам депутата от ЛДП, правящая коалиция может рассмотреть вопрос о принятии дополнительного бюджета для финансирования этой меры в ходе текущей парламентской сессии, которая должна завершиться в июне.

Руководитель политики ЛДП Онодэра Ицунори сообщил журналистам в Ота, префектура Гумма, что генеральный секретарь кабинета министров Хаяси Ёсимаса попросил партию рассмотреть меры по смягчению воздействия пошлин на домохозяйства и предприятия.

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