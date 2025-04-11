Японский переговорщик по пошлинам посетит США на следующей неделе
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Токио, 10 апреля (Jiji Press). Информированные источники сообщили, что правительство Японии планирует направить в США министра экономического возрождения Акадзаву Рёсэя, отвечающего за переговоры по пошлинам с Соединёнными Штатами, на следующей неделе.
Ожидается, что Акадзава встретится с министром финансов США Скоттом Бессентом, чтобы начать полномасштабные переговоры по пересмотру пошлин США при администрации президента Дональда Трампа.
11 апреля правительство проведёт второе заседание своего штаба по комплексному реагированию, в состав которого войдут все члены кабинета премьер-министра Исибы Сигэру, в связи с пошлинами.
Выступая перед журналистами 10 апреля, Акадзава подчеркнул, что он передаст серьёзную обеспокоенность Японии по поводу пошлин и настоятельно призовёт Соединённые Штаты пересмотреть их.
«Влияние (пошлин США) на нашу страну и мировую экономику будет значительным, поэтому мы изучим и проанализируем его», – сказал Акадзава.
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