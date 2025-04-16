ИНТЕРВЬЮ: экономист АСЕАН+3 предупреждает о влиянии тарифов США на Японию

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Токио, 15 апреля (Jiji Press). Пошлины, введенные администрацией президента США Дональда Трампа, могут замедлить экономический рост Японии, предупредил Хо И Хор, старший экономист Управления макроэкономических исследований АСЕАН+3 (AMRO).

В письменном интервью Jiji Press Хор сказал, что пошлины США могут снизить рост валового внутреннего продукта Японии в 2025 году с 1,3% до 1,1%. «Удар может быть сильнее, если ответные меры приведут к эскалации торговой войны и значительному снижению глобального инвестиционного аппетита», – добавил он.

Хор добавил, что рост ВВП Японии может снизиться до 0,4% в 2026 году, когда, как ожидается, влияние более высоких пошлин полностью проявится.

Он также сообщил, что инфляция в Японии может замедлиться по сравнению с прогнозируемым показателем из-за замедления экономического роста и возможного укрепления йены.

Япония страдает от «постоянно повышенного бюджетного дефицита и высокого уровня государственного долга», и стране «потребуется проводить устойчивую и надежную фискальную консолидацию в среднесрочной перспективе», сказал экономист. Между тем, он добавил, что гибкая фискальная политика будет оправдана в краткосрочной перспективе из-за неопределённостей, связанных с тарифами США.

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