Император Японии встретился с президентом Туркменистана

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Токио, 15 апреля (Jiji Press) -- 15 апреля в Императорском дворце в Токио состоялась встреча Императора Японии Нарухито с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

Встреча прошла после участия президента в мероприятии «национального дня» Туркменистана, которое состоялось 14 апреля на Всемирной выставке 2025 года в Осаке.

Как сообщает Управление Императорского двора, в ходе 25-минутной беседы Император поделился воспоминаниями о своем посещении предыдущей Всемирной выставки в Осаке в 1970 году и отметил: «Всемирные выставки дают людям возможность расширить свой кругозор».

Бердымухамедов в свою очередь выразил надежду на рост интереса к Туркменистану и лучшее понимание его страны в мире.







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