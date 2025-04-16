Японский министр Акадзава посетит США для переговоров по тарифам

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Токио, 15 апреля (Jiji Press). Министр экономического возрождения Японии Акадзава Рёсэй с 16 апреля посетит Соединённые Штаты с трёхдневным визитом, чтобы в основном обсудить тарифы с администрацией президента США Дональда Трампа.

Акадзава, главный переговорщик Японии, проведет переговоры с министром финансов США Скоттом Бессентом и торговым представителем США Джеймисоном Гриром 17 апреля по японскому времени. Он попытается найти подсказки, которые могли бы привести к пересмотру 24-процентного взаимного тарифа пошлин для Японии, который частично приостановлен в рамках 90-дневной приостановки, а также дополнительных пошлин на автомобили и сталь, введенных Соединёнными Штатами.

На встрече 15 апреля премьер-министр Исиба Сигэру попросил Акадзаву «приложить все усилия для построения доверительных отношений и создания беспроигрышной ситуации как для Японии, так и для Соединённых Штатов».

«Я сделаю всё возможное, думая о том, что будет служить национальным интересам и что будет наиболее эффективным», – заявил Акадзава журналистам после встречи в офисе премьер-министра.

«Всё правительство будет работать над скорейшим достижением результатов», – заявил в тот же день на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Хаяси Ёсимаса.

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