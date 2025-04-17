Представитель США посетит Японию и другие страны

Новости

Вашингтон, 15 апреля (Jiji Press). Государственный департамент США сообщил, что сотрудник департамента Шон О'Нил с 16 апреля посетит Японию, Камбоджу и Вьетнам, а также Гавайи в рамках 10-дневного тура.

В Японии О'Нил, старший сотрудник бюро по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона, обменяется мнениями с высокопоставленными чиновниками с целью укрепления японско-американского альянса и расширения экономического сотрудничества в условиях растущей обеспокоенности агрессивным поведением Китая.

Тем временем во Вьетнаме О'Нил обсудит с высокопоставленными чиновниками, как углубить двустороннее всеобъемлющее стратегическое партнёрство, поскольку в этом году отмечается 30-я годовщина нормализации дипломатических отношений двух стран. Ожидается, что О'Нил также попросит Вьетнам сократить дисбаланс в торговле с Соединёнными Штатами.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме