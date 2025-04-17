Трамп примет участие в переговорах министров Японии и США по пошлинам

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Вашингтон, 16 апреля (Jiji Press). Президент США Дональд Трамп 16 апреля заявил, что позднее в тот же день он примет участие в переговорах министров США и Японии о пошлинах в Вашингтоне.

«Япония приедет сегодня, чтобы обсудить тарифы, стоимость военной поддержки и «справедливость торговли»», – написал Трамп в социальных сетях, дав понять, что безопасность также будет на повестке дня.

Президент крайне редко присутствует на переговорах на уровне министров.

«Надеюсь, удастся придумать что-то хорошее... для Японии и США», – добавил он.

На встрече во второй половине дня министр экономического возрождения Японии Акадзава Рёсэй и официальные лица США, включая министра финансов Скотта Бессента, начнут серьёзные переговоры о взаимных тарифах и дополнительных сборах администрации Трампа на автомобили и другие товары.

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