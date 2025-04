Японский надзорный орган вынесет предупреждение 15 операторам отелей высшей ценовой категории

Новости

Токио, 17 апреля (Jiji Press). Комиссия по справедливой торговле Японии приняла решение вынести предупреждение 15 операторам отелей класса люкс в Токио в связи с обменом ценовой и другой информацией в рамках возможного картеля.

Антимонопольный орган уже уведомил операторов, включая Imperial Hotel Ltd., о своём плане вынести предупреждение. Он завершит работу над планом после того, как выслушает их ответы.

После того, как пандемия COVID-19 утихла, цены на отели резко выросли, отчасти из-за резкого роста числа посетителей из-за рубежа. Комиссия, по-видимому, намерена быстро исправить ситуацию, предупредив операторов отелей.

В число 15 операторов также входят New Otani Co., Keio Plaza Hotel Co., Hotel Okura Tokyo Co., Palace Hotel Co., Seibu Prince Hotels Worldwide Inc. и Fujita Kanko Inc.

По данным информированных источников, считается, что должностные лица по продажам этих компаний ежемесячно встречаются уже несколько десятилетий для обмена внутренней информацией, такой как заполняемость номеров и средние цены за единицу. Такие встречи больше не проводятся.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме