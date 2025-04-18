Премьер-министр Японии Исиба высоко оценил первый раунд переговоров по тарифам с США

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Токио, 17 апреля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Исиба Сигэру высоко оценил первый раунд японско-американских переговоров по тарифной политике администрации президента США Дональда Трампа, состоявшийся в Вашингтоне накануне.

Министр экономического возрождения Японии Акадзава Рёсэй 16 апреля встретился в Белом доме с Трампом, министром финансов США Скоттом Бессентом и торговым представителем США Джеймисоном Гриром.

Выступая перед журналистами после встреч, Исиба сказал: «Я высоко оцениваю (первый раунд), поскольку понимаю, что состоялись обсуждения, которые приведут к следующему (раунду)».

«Я надеюсь посетить Соединённые Штаты в наиболее подходящее время и провести личную встречу с президентом Трампом, одновременно следя за ходом переговоров на уровне министров», – добавил он.

Признав, что позиции Японии и США по поводу пошлин различаются, Исиба заявил: «Будущие переговоры будут непростыми, но президент заявил, что сделает переговоры с Японией своим главным приоритетом».

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