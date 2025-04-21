Премьер-министр Исиба: никаких уступок по вопросу безопасности пищевых продуктов на переговорах между Японией и США

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Токио, 20 апреля (Jiji Press). Япония не пойдёт ни на какие уступки, которые могли бы повлиять на безопасность пищевых продуктов, в своих переговорах о тарифах с Соединёнными Штатами, заявил премьер-министр Исиба Сигэру.

«Мы не пойдём на уступки в вопросах безопасности пищевых продуктов. Мы должны защитить безопасность граждан Японии», – заявил он в телевизионной программе общественной телерадиокомпании NHK (Japan Broadcasting Corp.), продемонстрировав осторожный подход к вопросу доступа на сельскохозяйственный рынок.

Исиба также заявил, что расширение импорта сжиженного природного газа будет рассматриваться как фактор переговоров, учитывая, что президент США Дональд Трамп отдаёт приоритет ликвидации торгового дефицита своей страны с Японией.

Вашингтон пожаловался на японские нетарифные барьеры для автомобилей. Отметив различия в стандартах безопасности и правилах дорожного движения между двумя странами, Исиба сказал: «Мы должным образом разработаем меры, чтобы нас не критиковали за несправедливость».

Он также прокомментировал недовольство Трампа нынешней долей Японии в расходах на содержание американских войск, размещённых в этой азиатской стране.

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