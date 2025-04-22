Премьер-министр Японии Исиба обещает помочь малому бизнесу в условиях роста американских пошлин

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Токио, 21 апреля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Исиба Сигэру пообещал предоставить государственную финансовую помощь малому бизнесу, пострадавшему от пошлин президента США Дональда Трампа.

На заседании Бюджетного комитета Палаты советников, верхней палаты парламента Японии, Исиба заявил, что он «ответственно пообещает» оказать такую ​​поддержку, указав, что его администрация рассмотрит возможность смягчения требований к кредитованию и использования субсидий на корректировку занятости для этих целей.

Если предприятия будут вынуждены приостановить свою деятельность из-за тарифных мер, было бы естественно, если бы им разрешили использовать субсидии на корректировку занятости, сказал премьер-министр. «Мы отреагируем, не упуская возможности» поддержать малый бизнес, добавил он.

Министр экономического возрождения Акадзава Рёсэй, который на прошлой неделе провёл переговоры с Вашингтоном по тарифам, сообщил на заседании комитета, что он передал американской стороне обеспокоенность Токио по поводу высоких пошлин, введенных администрацией Трампа, которые не соответствуют торговому соглашению между Японией и США.

Правительство Японии заявило, что у него есть «серьёзная обеспокоенность по поводу соответствия (пошлин США) соглашению Всемирной торговой организации и торговому соглашению между Японией и США».

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