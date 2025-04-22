Цена на жильё в многоквартирных домах в центре Токио превысила 100 млн йен второй год подряд

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Токио, 21 апреля (Jiji Press). Средняя цена за единицу жилья в новых кондоминиумах, выставленных на продажу в 23 густонаселенных районах Токио, превысила 100 миллионов йен второй год подряд в 2024 финансовом году, сообщила компания Real Estate Economic Institute Co.

За год, закончившийся в марте, средняя цена выросла на 11,2% по сравнению с предыдущим годом и составила 116,32 млн йен, достигнув рекордного максимума четвертый год подряд, что отражает рост цен на землю и расходов на строительство, включая расходы на рабочую силу.

Мацуда Тадаси, старший научный сотрудник компании, заявил, что высокая популярность дорогих кондоминиумов, особенно в 23 районах Токио, «не показывает никаких признаков снижения».

Однако он предупредил, что опасения по поводу возможной экономической стагнации в свете тарифной политики президента США Дональда Трампа могут повлиять на настроения потребителей.

Средняя стоимость новых квартир в Токио и соседних префектурах Канагава, Сайтама и Тиба выросла на 7,5% до 81,35 млн йен, что также является рекордно высоким показателем четвёртый год подряд.

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