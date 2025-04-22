Умер Папа Франциск, призывавший Японию к запрету ядерного оружия

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Париж/Хиросима/Нагасаки, 21 апреля (Jiji Press). Папа Франциск, призывавший к отказу от ядерного оружия во время своего визита в Хиросиму и Нагасаки в 2019 году, скончался в возрасте 88 лет, сообщил Ватикан.

Папа Франциск, родом из Аргентины, был избран в 2013 году первым главой Католической церкви из Латинской Америки.

В 2019 году он стал первым папой за 38 лет, посетившим Японию. Во время своего четырёхдневного пребывания он посетил Хиросиму и Нагасаки, которые были разрушены атомными бомбардировками США в последние дни Второй мировой войны, и призвал мир запретить ядерное оружие. Он также встретился с людьми, пострадавшими от Великого восточно-японского землетрясения в марте 2011 года.

Когда Папа Римский посетил Мемориальный парк мира в Хиросиме, Мимаки Тосиюки, возглавляющий группу выживших после атомной бомбардировки хибакуся в западной японской префектуре Хиросима, попросил Папу Римского призвать политиков по всему миру прекратить войны.

«Нам будет очень не хватать Папы», – сказал Мимаки, услышав известие о его смерти.

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