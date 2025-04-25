Нижняя палата парламента Японии принимает законопроект о развитии ИИ

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Токио, 24 апреля (Jiji Press). Палата представителей Японии, нижняя палата парламента, приняла законопроект о содействии развитию технологий искусственного интеллекта и принятии мер по снижению связанных с ними рисков.

Ожидается, что законопроект будет принят в ходе текущей парламентской сессии, которая должна завершиться в июне, после обсуждений в Палате советников, верхней палате.

В законопроекте говорится, что ИИ «станет основой экономического и социального развития и является важной технологией с точки зрения безопасности».

Законопроект предусматривает создание целевой группы под руководством премьер-министра для разработки базового плана по содействию развитию ИИ в Японии, которая, по общему мнению, отстаёт в этой области от Европы и США.

Законопроект также предупреждает, что использование технологии искусственного интеллекта в незаконных целях или ненадлежащим образом может способствовать совершению преступлений, краже личной информации и нарушению авторских прав.

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