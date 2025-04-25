Премьер-министр Японии Исиба провёл телефонные переговоры с премьер-министром Индии Моди
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Токио, 24 апреля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Исиба Сигэру провёл телефонные переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди после того, как 22 апреля вооружённая группировка устроила стрельбу со смертельным исходом в контролируемой Индией части Кашмира.
Осудив нападение, Исиба заявил: «Мы твердо намерены бороться с терроризмом в сотрудничестве с Индией и международным сообществом».
Моди выразил свою благодарность и сказал, что надеется на сотрудничество с Японией. Телефонные переговоры были предложены Токио.
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