В Индии создадут «центр имени Судзуки Осаму» для продвижения философии производства

Новости

Нью-Дели, 24 апреля (Jiji Press) — Компания Suzuki и её индийское дочернее предприятие Maruti Suzuki объявили 23 апреля о создании исследовательского центра «Центр передового опыта имени Судзуки Осаму» (OSCOE) в память о достижениях покойного Судзуки Осаму, бывшего президента и председателя японского автоконцерна.

Центр будет расположен в северном штате Харьяна, граничащем со столицей Индии, и в западном штате Гуджарат. Его задачей станет поддержка развития производственного сектора Индии в соответствии с национальными приоритетами страны, а также распространение японской философии «монодзукури» (искусства производства).

Под руководством Судзуки Осаму, ушедшего из жизни в Японии в декабре прошлого года, компания Suzuki вышла на индийский рынок в 1980-х годах. Он внёс значительный вклад в промышленное развитие страны и улучшение жизни людей, превратив Suzuki в автопроизводителя мирового уровня.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме