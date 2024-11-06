Компания Suzuki представляет первый массовый электромобиль

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Токио, 5 ноября (Jiji Press). Японская компания Suzuki Motor Corp. на мероприятии в Милане представила внедорожник e Vitara, свой первый серийный электромобиль.

e Vitara – это глобальная стратегическая модель электромобиля Suzuki, которая также будет поставляться ведущему японскому автопроизводителю Toyota Motor Corp. по соглашению с производителем оригинального оборудования. Модель будет запущена в продажу в Японии, Европе и Индии примерно с лета 2025 года. Розничная цена не разглашается.

Suzuki совместно разработала ключевые части электромобиля, такие как двигатель, с Toyota и Daihatsu Motor Co., дочерней компанией Toyota. По словам Suzuki, e Vitara обладает превосходным ускорением и может проехать около 400 километров на одной зарядке.

«Выпуск e Vitara представляет собой важную веху на пути к достижению углеродной нейтральности», – заявил президент Suzuki Судзуки Тосихиро на мероприятии 4 ноября.

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