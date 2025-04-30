Южнокорейский суд приказал Японии выплатить компенсацию по делу о «женщинах для утешения»

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Токио, 25 апреля (Jiji Press) -- Министерство иностранных дел Японии сообщило, что 25 апреля окружной суд города Чхонджу в Южной Корее вынес решение, обязывающее правительство Японии выплатить компенсацию семье бывшей «женщины для утешения», предоставлявшей сексуальные услуги войскам ныне несуществующей Императорской японской армии.

Подобные решения ранее выносились Центральным окружным судом Сеула в январе 2021 года и Высоким судом Сеула в ноябре 2023 года.

После решения суда Чхонджу заместитель министра иностранных дел Фунакоcи Такэхиро вызвал южнокорейского посла в Японии Пак Чхоль Хи в министерство в Токио для выражения решительного протеста.

Фунакоcи заявил, что решение суда нарушает принцип государственного иммунитета согласно международному праву. По информации министерства, он охарактеризовал судебное постановление как «крайне прискорбное» и «абсолютно неприемлемое».

В своем заявлении министр иностранных дел Ивая Такэси подчеркнул, что решение «явно противоречит международному праву и соглашениям между двумя странами». Он также потребовал от правительства Южной Кореи «незамедлительно предпринять соответствующие меры для исправления нарушения международного права».







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