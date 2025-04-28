По словам Трампа, США «очень близки к соглашению» с Японией

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Вашингтон, 25 апреля (Jiji Press). Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация «очень близка к соглашению» с Японией в ходе продолжающихся двусторонних переговоров по тарифным мерам США.

«У меня очень хорошие отношения с Японией», – также заявил Трамп журналистам.

Министр экономического возрождения Японии Акадзава Рёсэй, возглавляющий переговоры с японской стороны, планирует посетить Соединённые Штаты на следующей неделе, чтобы провести переговоры с министром финансов США Скоттом Бессентом и другими.

Сейчас идут тарифные переговоры двух стран. Акадзава встретился с Трампом 16 апреля, а министр финансов Японии Като Кацунобу провёл переговоры с Бессентом, чтобы обсудить вопросы валютного обмена 24 апреля.

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