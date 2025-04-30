Хаяси Окаги, старейшая жительница Японии, умерла в возрасте 115 лет

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Токио, 28 апреля (Jiji Press). Хаяси Окаги, которая была самым старым человеком в Японии, 26 апреля умерла от сердечной недостаточности в больнице в Токи, префектура Гифу, сообщили 28 апреля представители министерства здравоохранения и другие. Ей было 115 лет.

Родившаяся в сентябре 1909 года Хаяси стала самым старым человеком в стране в декабре прошлого года, когда женщина, проживавшая в Асия, префектура Хёго, умерла в возрасте 116 лет.

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