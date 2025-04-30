Министр иностранных дел Японии и Генеральный секретарь ООН подтвердили необходимость реформы Совета Безопасности ООН

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Нью-Йорк, 28 апреля (Jiji Press) — Министр иностранных дел Японии Ивая Такэси и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подтвердили необходимость реформирования Совета Безопасности ООН.

На встрече в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке Ивая сообщил Гутерришу, что он будет работать над реформой Совета Безопасности, включая расширение числа постоянных и непостоянных мест.

Гутерриш заявил, что реформа Совета Безопасности является приоритетным вопросом.

Ивая заявил, что международное сообщество становится всё более разобщенным и сталкивается с различными трудностями и проблемами.

Япония развивает дипломатию посредством диалога и согласия и разделяет ту же позицию, что и генсек ООН, сказал Ивая.

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