Появится «много» автомобилей Honda: Дональд Трамп

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Вашингтон, 30 апреля (Jiji Press). Президент США Дональд Трамп 29 апреля призвал японских и других иностранных автопроизводителей расширить производство автомобилей в Соединённых Штатах.

«К нам поступает много автомобилей Honda, – сказал Трамп в своей речи в Мичигане, центре американской автомобильной промышленности, имея в виду японскую Honda Motor Co. – Мы не хотим, чтобы они производили их в Японии. ... Мы хотим, чтобы они производили их здесь», – добавил он.

Трамп расхваливал достижения высоких пошлин, введённых при его администрации, в том числе на транспортные средства и автозапчасти, заявив: «Это создаст больше рабочих мест в этом штате и этой стране, а также поможет этим автопроизводителям как можно быстрее вернуть свои заводы домой».

Тем временем Трамп подтвердил свою готовность провести тарифные переговоры с Китаем. «Они хотят заключить сделку, – сказал он. – Мы заключим сделку, но это будет честная сделка».

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