Министр Акадзава отправляется на второй раунд переговоров по тарифам с США

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Токио, 30 апреля (Jiji Press). Министр экономического возрождения Японии Акадзава Рёсэй выразил готовность добиться прогресса в предстоящем втором раунде переговоров по тарифам с Соединёнными Штатами, отправляясь туда 30 апреля.

«Мы всегда думаем о том, как достичь соглашения, которое позволит построить взаимовыгодные отношения (для Японии и США), чтобы мы могли сделать хотя бы один шаг вперёд», – заявил журналистам в токийском аэропорту Ханэда Акадзава, главный переговорщик Японии на переговорах по тарифам.

В ходе своего трёхдневного визита в США Акадзава примет участие во втором раунде переговоров по тарифам между Японией и США 1 мая. Он сказал, что рассчитывает провести переговоры с министром финансов США Скоттом Бессентом и торговым представителем США Джеймисоном Гриром.

Во время своего последнего визита в США в начале этого месяца Акадзава встретился с президентом Дональдом Трампом, а также с Бессентом и Гриром.

Японская сторона, как ожидается, продолжит добиваться освобождения от тарифных мер США, особенно от дополнительных автомобильных пошлин и ответных пошлин, основанных на дефиците торгового баланса США с Японией.

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