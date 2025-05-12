В Университете Фукуи открылся первый в Японии факультет изучения динозавров

Новости

Эйхэйдзи, префектура Фукуи, 11 мая (Jiji Press). Первый в Японии университетский факультет, посвящённый изучению динозавров, открылся в прошлом месяце в префектуре Фукуи, известной находками на раскопках окаменелостей динозавров.

Факультет палеонтологии динозавров в Университете префектуры Фукуи позволяет студентам заниматься передовыми исследованиями, участвуя в раскопках ископаемых совместно с сотрудниками музея.

В апреле в кампусе в городе Эйхэйдзи префектуры Фукуи, недалеко от гор, где были найдены окаменелости фукуираптора и многих других новых видов динозавров, собралось 34 студента.

В течение четырёхлетнего курса обучения студенты будут изучать методы, необходимые для исследования динозавров, включая геологическую разведку, создание ископаемой копии, КТ-сканирование и 3D-моделирование. Среди преподавателей – пять всемирно известных исследователей динозавров.

На втором году обучения студенты переедут в кампус в городе Кацуяма, который строится рядом с Музеем динозавров префектуры Фукуи, чтобы приобретать практические навыки в сотрудничестве с сотрудниками музея.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме