В Университете Фукуи открылся первый в Японии факультет изучения динозавров
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Эйхэйдзи, префектура Фукуи, 11 мая (Jiji Press). Первый в Японии университетский факультет, посвящённый изучению динозавров, открылся в прошлом месяце в префектуре Фукуи, известной находками на раскопках окаменелостей динозавров.
Факультет палеонтологии динозавров в Университете префектуры Фукуи позволяет студентам заниматься передовыми исследованиями, участвуя в раскопках ископаемых совместно с сотрудниками музея.
В апреле в кампусе в городе Эйхэйдзи префектуры Фукуи, недалеко от гор, где были найдены окаменелости фукуираптора и многих других новых видов динозавров, собралось 34 студента.
В течение четырёхлетнего курса обучения студенты будут изучать методы, необходимые для исследования динозавров, включая геологическую разведку, создание ископаемой копии, КТ-сканирование и 3D-моделирование. Среди преподавателей – пять всемирно известных исследователей динозавров.
На втором году обучения студенты переедут в кампус в городе Кацуяма, который строится рядом с Музеем динозавров префектуры Фукуи, чтобы приобретать практические навыки в сотрудничестве с сотрудниками музея.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]