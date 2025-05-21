Министры финансов Японии и США снова проведут переговоры

Новости

Токио, 20 мая (Jiji Press). Министр финансов Японии Като Кацунобу заявил 20 мая, что снова проведет переговоры с министром финансов США Скоттом Бессентом.

Като сообщил, что планирует обсудить с Бессентом двусторонние вопросы, включая валютные курсы, в кулуарах встречи министров финансов и глав центральных банков стран «Большой семёрки», которая состоится 21 мая в Канаде.

Като и Бессент в последний раз встречались в Вашингтоне 24 апреля. «Мы продолжим обсуждения на основе (результатов предыдущих переговоров)», – сказал Като.

На апрельской встрече оба чиновника подтвердили, что чрезмерные колебания валютных курсов оказывают негативное влияние на экономику и финансовую стабильность.

Однако, по словам Като, они не обсуждали установление целевого показателя валютного курса или рамок управления валютным курсом.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме