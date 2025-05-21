Оппозиционные партии Японии требуют отставки министра сельского хозяйства

Новости

Токио, 20 мая (Jiji Press). Конституционно-демократическая партия Японии и четыре другие японские оппозиционные партии согласились потребовать отставки министра сельского хозяйства Это Таку за его недавнюю скандальную реплику по поводу риса.

Глава КДП Нода Ёсихико на парламентских дебатах 21 мая призовёт премьер-министра Исибу Сигэру уволить Это. Если премьер-министр отклонит требование, пять партий рассмотрят возможность подачи вотума недоверия министру сельского хозяйства.

В своей речи в городе Сага на юго-западе Японии 18 мая Это сказал, что никогда не покупает рис, поскольку получает от своих сторонников столько основного продукта, что даже может им торговать. Это вызвало критику со стороны общественности в условиях стремительного роста цен на рис.

20 мая руководители парламентских дел от КДП, Ниппон Исин-но кай (Японская инновационная партия), Демократической партии для народа, Рэйва синсэнгуми и Коммунистической партии Японии договорились добиваться увольнения или отставки министра.

Такая оплошность вызывает сомнения в его качествах, заявил журналистам глава парламентских дел партии КДП Рю Хирофуми, сказав, что не позволят ему остаться на своём посту.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме