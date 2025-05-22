Япония и АСЕАН подтверждают поддержку свободной торговли

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Токио, 21 мая (Jiji Press)/ Япония и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии подтвердили свою поддержку основанной на правилах многосторонней торговой системы в условиях неопределённости, связанной с тарифной политикой президента США Дональда Трампа.

Их точка зрения была озвучена в совместном заявлении, принятом во вторник на онлайн-встрече министра экономики, торговли и промышленности Японии Муто Ёдзи и его коллег из 10 государств-членов АСЕАН.

Участники договорились укреплять торговые и инвестиционные отношения, а также развивать более тесные связи в таких промышленных областях, как транспортные средства нового поколения, искусственный интеллект и чистая энергия.

«Япония продолжит углублять отношения сотрудничества со всеми странами АСЕАН для совместного роста», – заявил Муто журналистам после встречи.

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