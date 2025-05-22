Министр сельского хозяйства Японии Это Таку уволен из-за необдуманного высказывания

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Токио, 21 мая (Jiji Press). Министр сельского хозяйства Японии Это Таку был отстранён от должности из-за своего необдуманного высказывания по поводу риса.

Премьер-министр Исиба Сигэру встретился с 64-летним Это в офисе премьер-министра и принял его отставку.

Исиба назначил на эту должность 44-летнего Коидзуми Синдзиро, бывшего руководителя избирательной стратегии правящей Либерально-демократической партии.

Это Таку стал первым министром, отправленным в отставку с момента вступления премьер-министра в должность в октябре прошлого года, прсле растущих призывов оппозиционных партий к его отставке. Этот шаг, вероятно, нанесет удар по администрации перед выборами в Палату советников, верхнюю палату парламента Японии, которые пройдут этим летом.

Исиба заявил журналистам, что это полностью его ответственность, как человека, назначившего Это министром сельского хозяйства.

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