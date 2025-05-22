Япония и США могут провести третий раунд переговоров по тарифам 24 мая

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Токио, 21 мая (Jiji Press). Япония, как ожидается, проведёт третий раунд переговоров по тарифам на уровне министров с Соединёнными Штатами уже 24 мая, а главный переговорщик Акадзава Рёсэй планирует отправиться в трёхдневную поездку в США с 22 мая.

План его поездки был одобрен 21 мая на заседании Комитета по правилам и администрированию Палаты советников, верхней палаты парламента.

Между Японией и США сохраняются противоречия из-за автомобильных тарифов и других вопросов. В центре внимания третьего раунда, вероятно, будет вопрос о том, смогут ли обе стороны добиться прогресса в достижении скорейшего соглашения между своими лидерами.

По данным источников, министр экономического возрождения Акадзава может встретиться в основном с торговым представителем США Джеймисоном Гриром, поскольку министр финансов Скотт Бессент, коллега Акадзавы на министерских переговорах, не сможет присутствовать на предполагаемой встрече. Если это так, Токио готов запланировать отдельную встречу с Бессентом.

Перед третьим раундом высокопоставленные японские правительственные чиновники, включая представителей МИД, с 19 мая посетили Вашингтон для рабочих обсуждений с Соединёнными Штатами. Предполагается, что обе стороны сузили сферы обсуждения для министерской встречи.

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