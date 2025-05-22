Япония и Парагвай повысят уровень отношений до стратегического партнерства

Новости

Токио, 21 мая (Jiji Press). Премьер-министр Японии Исиба Сигэру и находящийся с визитом президент Парагвая Сантьяго Пенья договорились о повышении уровня двусторонних отношений до уровня стратегического партнёрства.

Во время встречи в Токио два лидера договорились начать политический диалог на уровне руководителей бюро. Они также решили запустить программу безвизового въезда для граждан Парагвая для краткосрочного пребывания в Японии.

Исиба и Пенья также подтвердили, что их страны достигли существенного соглашения в ходе переговоров о заключении инвестиционного пакта.

Правительство Японии стремится стимулировать выход японских компаний на рынок Южной Америки, используя положение Парагвая как участника торгового блока МЕРКОСУР.

Парагвай – единственная страна Южной Америки, поддерживающая дипломатические отношения с Тайванем.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме