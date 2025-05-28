Правительство США может сохранить за собой «золотые акции» US Steel

Новости

Токио, 27 мая (Jiji Press). Правительство США может сохранить за собой «золотые» акции с правом вето в United States Steel Corp., даже если Nippon Steel Corp. приобретёт эту американскую компанию, сообщили информированные источники.

Возможные «золотые акции», которые позволили бы правительству США участвовать в принятии важных управленческих решений, по-видимому, должны снизить его опасения по поводу безопасности, связанные с планом приобретения японской компании.

Бывший президент США Джо Байден заблокировал предложение Nippon Steel о поглощении, сославшись на соображения национальной безопасности. Его преемник Дональд Трамп сохранил своё несогласие с полным поглощением, но поручил Комитету по иностранным инвестициям в США (CFIUS) провести новое рассмотрение предложения.

Трамп 23 мая заявил в социальных сетях, что он поддерживает «запланированное партнёрство» между US Steel и Nippon Steel. 25 мая он сообщил журналистам, что приобретение Nippon Steel будет «инвестицией» и «частичным владением», и подчеркнул, что американская компания «будет контролироваться Соединёнными Штатами».

Например, министр промышленности Японии владеет «золотыми» акциями компании-разработчика ресурсов Inpex Corp.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме