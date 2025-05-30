Исиба и Трамп провели телефонные переговоры

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Токио, 29 мая (Jiji Press). Премьер-министр Японии Исиба Сигэру и президент США Дональд Трамп вновь провели телефонные переговоры в преддверии четвёртой сессии на уровне министров в рамках переговоров двух стран по таможенным тарифам.

Они договорились, что должностные лица на уровне министров двух правительств обсудят детали для завершения переговоров.

Ранее Исиба и Трамп разговаривали по телефону 23 мая, перед третьей сессией на уровне министров.

Выступая перед журналистами позднее в четверг, Исиба охарактеризовал состоявшиеся сегодня телефонные переговоры как «очень значимые», заявив, что два лидера «ещё больше углубили взаимопонимание».

Исиба подчеркнул, что позиция его правительства, призывающего Соединённые Штаты отменить пошлины на автомобили, сталь, алюминий и другие товары, не изменилась.

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