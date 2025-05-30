Путин встретился с Акиэ — исключительное приглашение в Москву

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Токио, 30 мая (Jiji Press) — Президент России Владимир Путин провёл встречу с Абэ Акиэ, вдовой покойного бывшего премьер-министра Японии Абэ Синдзо, в московском Кремле. Об этом 29 мая сообщила пресс-служба президента. Такое приглашение стало беспрецедентным на фоне санкций, введённых японским правительством против России в связи с вторжением в Украину. Российское руководство взяло курс на нормализацию отношений с администрацией Трампа в США и, возможно, направило сигнал о примирении также и Японии.

По данным пресс-службы, Путин с теплотой отозвался об Абэ: «Он внёс большой вклад в развитие российско-японских отношений. У меня с ним сложились очень хорошие личные отношения». Президент также отметил, что хорошо «помнит» свой визит в Японию в 2016 году, когда состоялся саммит в префектуре Ямагути — на родине Абэ.

Акиэ рассказала, что после начала вторжения в Украину Абэ очень хотел встретиться с Путиным, однако трагическая гибель помешала осуществить эти планы. Оговорившись, что «не является политиком», она выразила надежду: «Было бы замечательно, если бы культурные обмены и человеческие контакты между нашими странами продолжали развиваться даже в это непростое время».

Встреча транслировалась по российскому государственному телевидению. В эфир попали кадры, на которых Акиэ, получив букет цветов от Путина, не смогла сдержать эмоций и заплакала.







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