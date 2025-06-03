Сеть минимаркетов Seven-Eleven Japan начала кампанию по продаже рисовых лепёшек о-нигири по 100 йен

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Токио, 2 июня (Jiji Press). Крупнейшая сеть магазинов шаговой доступности Seven-Eleven Japan Co. заявила, что снизит цены на часть рисовых лепёшек о-нигири до 100 йен на четыре дня с 11 июня в услоиях резкого роста цен на рис.

Впервые с августа 2020 года Seven-Eleven будет продавать о-нигири по 100 йен до вычета налогов.

В общенациональную кампанию по продаже о-нигири за 100 йен вошли лепёшки с маринованной сливой «Кисю нанкоумэ» за 165 йен и «Майонез с тунцом» за 155 йен из серии «Тэмаки о-нигири», поставляемые с листами водорослей нори для ручной упаковки, а также солёные рисовые лепёшки «Сио мусуби» за 128 йен.

Seven-Eleven также сообщила, что планирует продавать рисовые лепёшки и суси, которые в настоящее время продаются по цене от 171 до 200 йен, по 150 йен, а те, которые стоят от 201 до 300 йен, по 200 йен, добавив, что предстоящие четырёхдневные скидки охватят в общей сложности около 40 товаров.

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