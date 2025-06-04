Нижняя палата парламента Японии приняла законопроект о запрете онлайн-казино
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Токио, 3 июня (Jiji Press). Палата представителей Японии, нижняя палата парламента, приняла законопроект о запрете на открытие и деятельность сайтов онлайн-казино в стране.
Нижняя палата большинством голосов одобрила законопроект о пересмотре закона о борьбе с игровой зависимостью при поддержке в основном правящей Либерально-демократической партии и главной оппозиционной Конституционно-демократической партии Японии.
Ожидается, что после обсуждений в Палате советников, верхней палате, законопроект будет принят до окончания текущей парламентской сессии в конце этого месяца.
Законопроект направлен на введение запрета на привлечение людей к посещению сайтов онлайн-казино через социальные сети и на поощрение операторов социальных сетей к удалению соответствующей информации.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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