Нижняя палата парламента Японии приняла законопроект о запрете онлайн-казино

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Токио, 3 июня (Jiji Press). Палата представителей Японии, нижняя палата парламента, приняла законопроект о запрете на открытие и деятельность сайтов онлайн-казино в стране.

Нижняя палата большинством голосов одобрила законопроект о пересмотре закона о борьбе с игровой зависимостью при поддержке в основном правящей Либерально-демократической партии и главной оппозиционной Конституционно-демократической партии Японии.

Ожидается, что после обсуждений в Палате советников, верхней палате, законопроект будет принят до окончания текущей парламентской сессии в конце этого месяца.

Законопроект направлен на введение запрета на привлечение людей к посещению сайтов онлайн-казино через социальные сети и на поощрение операторов социальных сетей к удалению соответствующей информации.

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