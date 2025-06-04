Исиба обещает укрепить отношения с Южной Кореей после вступления Ли в должность президента

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Токио, 4 июня (Jiji Press) — Премьер-министр Исиба Сигэру 4 июня выразил стремление продолжить улучшение двусторонних отношений с Южной Кореей после вступления в должность нового президента этой страны Ли Чжэ Мёна. «Мы хотим укрепить наши связи, активно развивая обмены открыто и искренне», — заявил Исиба журналистам в резиденции премьер-министра в Токио.

Премьер-министр поздравил Ли со вступлением в должность, заявив, что уважает выбор южнокорейского народа на президентских выборах. Он подчеркнул, что первая встреча двух лидеров должна состояться «как можно скорее», и отметил важность продолжения «челночной дипломатии» — взаимных визитов руководителей в страны друг друга, которая была возобновлена при бывшем президенте Юн Сок Ёле.

Указав на то, что в этом году отмечается 60-я годовщина нормализации дипломатических отношений между Японией и Южной Кореей, Исиба выразил намерение расширить обмены между частными секторами двух стран.

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