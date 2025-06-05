Японские партии обсуждают шаги по предоставлению бесплатного образования в школе старшей ступени

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Токио, 4 июня (Jiji Press). Правящая коалиция Японии – Либерально-демократическая партия и Комэйто, а также оппозиционная партия Ниппон исин-но кай (Японская инновационная партия) достигли широкого соглашения по вопросам, которые необходимо решить для реализации бесплатного образования в старших классах.

К числу вопросов относятся круг учащихся, имеющих право на бесплатное обучение в школе старшей ступени, и отношение к иностранным студентам.

Партии намерены отразить свое мнение в ежегодных основных направлениях экономической и фискальной политики правительства, которые должны быть завершены к концу июня.

Что касается иностранных студентов, то стороны заявили, что решение об их отношении должно приниматься с учетом различия их ситуации, поскольку есть учащиеся из семей с высоким доходом, которые посещают международные школы с высокой платой за обучение, и школьники из семей с низким и средним доходом, посещающие школы своей страны.

Стороны также согласились, что помощь в оплате обучения будет предоставляться школам, а не напрямую студентам. Они также подчеркнули необходимость предотвращения повышений платы за обучение в частных школах и усиления поддержки государственных школ.

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