Японские партии обсуждают шаги по предоставлению бесплатного образования в школе старшей ступени
НовостиПолитика Образование
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 4 июня (Jiji Press). Правящая коалиция Японии – Либерально-демократическая партия и Комэйто, а также оппозиционная партия Ниппон исин-но кай (Японская инновационная партия) достигли широкого соглашения по вопросам, которые необходимо решить для реализации бесплатного образования в старших классах.
К числу вопросов относятся круг учащихся, имеющих право на бесплатное обучение в школе старшей ступени, и отношение к иностранным студентам.
Партии намерены отразить свое мнение в ежегодных основных направлениях экономической и фискальной политики правительства, которые должны быть завершены к концу июня.
Что касается иностранных студентов, то стороны заявили, что решение об их отношении должно приниматься с учетом различия их ситуации, поскольку есть учащиеся из семей с высоким доходом, которые посещают международные школы с высокой платой за обучение, и школьники из семей с низким и средним доходом, посещающие школы своей страны.
Стороны также согласились, что помощь в оплате обучения будет предоставляться школам, а не напрямую студентам. Они также подчеркнули необходимость предотвращения повышений платы за обучение в частных школах и усиления поддержки государственных школ.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]