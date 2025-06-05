Важность последовательности политики в отношении Японии = Намерение продолжить решение вопроса бывших подневольных рабочих — Президент Ли Джэ Мён вступил в должность — Южная Корея

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Сеул, 4 июня (Jiji Press) — Представитель южнокорейской прогрессивной партии «Вместе с демократической партией» Ли Джэ Мён (60 лет) 4 июня вступил в должность 21-го президента страны. На пресс-конференции в президентском дворце Ли, касаясь спорного вопроса о бывших подневольных рабочих — одной из ключевых проблем в японо-корейских отношениях, заявил: «В межгосударственных отношениях особенно важна последовательность политики». Он четко обозначил свое намерение продолжить основные принципы решения, выработанного администрацией Юн Сок Ёля.

Данное решение предполагало, что правительственный фонд Южной Кореи возьмет на себя выплату компенсаций вместо японских компаний-ответчиков, что послужило отправной точкой для улучшения японо-корейских отношений. Позиция нового правительства вызывала большой интерес.

Говоря об исторических проблемах между Японией и Южной Кореей, Ли отметил: «Реальность такова, что односторонне навязывать или отстаивать лишь личные убеждения довольно сложно», дав понять, что не намерен выдвигать эти вопросы на передний план дипломатии. Признавая существование исторических и территориальных проблем, он подчеркнул, что «обе страны имеют общие интересы во многих областях», и призвал к взаимовыгодному сотрудничеству в сферах экономики, безопасности, технологий и культурного обмена.

Впервые за три года произошла смена власти с консервативной на прогрессивную, срок полномочий составляет пять лет. На церемонии инаугурации, предшествовавшей пресс-конференции, Ли в своей речи заявил: «Я стану президентом, который сплотит народ и будет служить всем гражданам», пообещав преодолеть общественные разногласия. Он также заявил о намерении укрепить трехстороннее сотрудничество между Японией, США и Южной Кореей на основе крепкого американо-корейского альянса.

В своей речи Ли также сказал: «К отношениям с соседними странами мы будем подходить с позиций национальных интересов и прагматизма», выразив намерение выстроить определенные отношения с Китаем и Россией. Что касается Северной Кореи, он заявил: «Мы будем противостоять ядерным угрозам и провокациям в рамках корейско-американского военного альянса, одновременно строя мир на Корейском полуострове через диалог и сотрудничество».

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