Токио обеспокоено возможным смягчением позиции Сеула в отношении КНДР

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Токио, 5 июня (Jiji Press) — Правительство Японии выражает обеспокоенность тем, что власти Южной Кореи под руководством нового президента Ли Чжэ Мёна могут занять более примирительную позицию по отношению к Северной Корее, что подорвет сотрудничество между Южной Кореей, Японией и США.

Японское правительство усилило настороженность в отношении позиции нового президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна по северокорейскому вопросу. Если Ли, который в ходе предвыборной кампании делал акцент на важности диалога, развернется в сторону политики примирения, это способно поколебать трехстороннее сотрудничество Японии, США и Южной Кореи по укреплению сдерживания и оборонных возможностей. Премьер-министр Исиба Сигэру намерен провести встречу на высшем уровне в кратчайшие сроки, чтобы достичь взаимопонимания с новым южнокорейским лидером.

В среду премьер-министр дал интервью журналистам в своей резиденции, где поздравил Ли со вступлением в должность. «Японо-южнокорейский саммит лучше провести в максимально короткие сроки», — заявил он. Отметив союзнические отношения и Японии, и Южной Кореи с США, он добавил: «Хочу совместно с Ли активизировать двустороннее японо-южнокорейское и трехстороннее сотрудничество».

Обстановка в сфере безопасности в Восточной Азии становится все более сложной из-за усиления гегемонистских устремлений Китая и повторяющихся запусков баллистических ракет Северной Кореей. Япония укрепляла двустороннее и трехстороннее сотрудничество в области безопасности с бывшим президентом Юн Сок Ёлем, который активно добивался улучшения отношений, и стремилась к «институционализации» этих механизмов, чтобы политический курс остался неизменным после смены власти.

В инаугурационной речи 4 июня Ли заявил о намерении укреплять трехстороннее сотрудничество на основе южнокорейско-американского союза. Однако в прошлом он позволял себе высказывания вроде «Япония — враждебное государство», поэтому в Японии мало кто готов принимать его слова за чистую монету.

Источник в МИД замечает: «Слишком рано успокаиваться из-за нынешних заявлений Ли». Окружение премьер-министра настроено осторожно: «Неясно, действительно ли он ценит трехсторонний формат».

В своей речи Ли также подчеркнул намерение провести границу с жестким курсом администрации Юна, заявив о Северной Корее: «Построим мир на Корейском полуострове через диалог». Если он реально пойдет на диалог, это неизбежно приведет к трениям в отношениях с Японией и США, занимающими непримиримую позицию. Представитель японского правительства высказал мнение: «Вполне возможен сценарий выхода Южной Кореи из трехсторонних рамок».







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