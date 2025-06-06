Почту Японии лишат лицензии на осуществление перевозок грузовыми автомобилями

Новости

Токио, 5 июня (Jiji Press). Согласно уведомлению Министерства транспорта, опубликованному 5 июня, компания Japan Post Co. может лишиться лицензии на осуществление перевозок грузовыми автомобилями общего назначения из-за ненадлежащего проведения обязательных проверок на алкоголь и состояние здоровья водителей, занимающихся доставкой.

После отзыва лицензии Japan Post не сможет использовать около 2500 своих грузовиков и других транспортных средств в течение пяти лет. Ситуация, когда крупную транспортную компанию лишают лицензии, весьма необычна.

Министерство официально отзовёт разрешение после проведения слушаний по компании в Транспортном бюро округа Канто в Йокогаме 18 июня.

Автопарк Japan Post, насчитывающий около 32 000 мини-автомобилей, освобождён от этой меры, поскольку такие транспортные средства не эксплуатируются в рамках системы лицензий, однако министерство рассматривает возможность приостановки эксплуатации транспортных средств в каждом почтовом отделении.

Предполагается, что этот шаг нанесёт удар по логистическим операциям Japan Post, таким как бизнес по доставке посылок Yu-Pack, и компания, как ожидается, рассмотрит возможность передачи этих операций на аутсорсинг.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме