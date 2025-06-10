Император Японии встретился с президентом Литвы

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Токио, 9 июня (Jiji Press). Император Японии Нарухито встретился в императорском дворце в Токио с президентом Литвы Гитанасом Науседой, который посещает Японию для участия во Всемирной выставке в Осаке.

В ходе 25-минутной встречи Науседа сказал, что люди в его стране хорошо помнят почётного императора Акихито и почётную императрицу Митико, а также покойного японского дипломата Сугихару Тиунэ, сообщает Управление императорского двора.

Император выразил благодарность литовскому народу за память о них.

Почётный император Акихито и почётная императрица Митико, родители императора Нарухито, посетили Литву в 2007 году во время их правления. Сугихара известен тем, что помогал тысячам еврейских беженцев, преследуемых нацистами, выдавая транзитные визы в Японию, находясь в Литве во время Второй мировой войны.

По данным агентства, император также подарил Науседе два дерева «бонсай», выращенных во дворце. Ему нравится японское искусство выращивания и формирования миниатюрных деревьев в горшках.

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