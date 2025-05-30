Япония и Литва договорились об укреплении сотрудничества в сфере кибербезопасности
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Токио, 29 мая (Jiji Press)/ Министр обороны Японии Накатани Гэн и министр обороны Литвы Довиле Сакалиене договорились об укреплении двустороннего сотрудничества в области кибербезопасности.
На встрече в Токио 28 мая министры достигли соглашения о том, что Япония направит в Литву, которая обладает знаниями в сфере кибербезопасности, на краткосрочный срок с конца июня представителя министерства обороны.
«Мы будем работать над укреплением сотрудничества, основанного на признании того, что безопасность между Индо-Тихоокеанским регионом и Евро-Атлантикой неразделима», – заявил Накатани на совместной пресс-конференции.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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