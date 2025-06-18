В Японии будут штрафовать велосипедистов за использование мобильного телефона во время езды на велосипеде на 12 000 йен

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Токио, 17 июня (Jiji Press). Парламент Японии принял законопроект о введении системы «синих билетов» для наложения штрафов на велосипедистов в возрасте 16 лет и старше за незначительные нарушения правил дорожного движения, которая вступит в силу 1 апреля 2026 года.

В рамках этой системы штрафы в размере от 3000 до 12 000 йен будут налагаться за 113 видов нарушений правил дорожного движения, включая 12 000 йен за использование мобильного телефона во время езды на велосипеде, 6000 йен за игнорирование сигналов светофора и 3000 йен за езду вдвоем.

До принятия закона было подано 5926 публичных комментариев по поводу новой системы, и многие из них утверждали, что штрафовать за езду на велосипеде по тротуарам нецелесообразно.

По данным Национального полицейского агентства, велосипедистов будут штрафовать за езду по тротуарам, если они будут ездить на опасно высокой скорости или не будут выполнять предупреждения полиции.

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