В Японии почти все знают об «обязанности прилагать усилия» к использованию велосипедных шлемов, но в действительности надевает лишь каждый четвёртый

«Обязанность прилагать усилия» по сути не является обязанностью как таковой, но велосипедистам всё же стоит задуматься о том, что шлем может предотвратить смертельные травмы в случае падения.

С вступлением в силу пересмотренного Закона о дорожном движении в апреле 2023 года все люди, ездящие на велосипедах, «обязаны прилагать усилия» и надевать велосипедные шлемы.

В опросе, проведенном Японской федерацией сельскохозяйственных кооперативов взаимопомощи (JA Kyosairen) в августе этого года с участием 22 400 человек в возрасте от 15 до 84 лет по всей стране, в общей сложности 89% знали об этой норме. Уровень осведомлённости выше у более старших возрастных групп, но даже среди людей в возрасте 20-29 лет, у которых этот показатель был самым низким, он превышал 80%.

Однако среди 11 200 пользующихся велосипедами респондентов на вопрос о том, носят ли они шлемы, только 26,2% ответили, что надевают шлемы «всегда» или «почти всегда». По полу и возрасту наибольшее количество тех, кто надевает шлем, оказалось среди мужчин в возрасте 20-29 лет (37,7%), а наименьшее – у женщин 50-59 лет (13,6%).

На вопрос о том, почему они не носят велосипедные шлемы, наиболее частым ответом было «хлопотно» (82,8%), «Это не вменили в обязанность» (71,0%), «За это практически не останавливают» (59,7%) и «Шлем мне не идёт» (57,6%). Ответы, касающиеся внешности, – «это некрасиво», «мне не идёт шлем» – чаще давали женщины.

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