Япония ужесточит наказания за вождение в нетрезвом виде для водителей грузовиков

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Токио, 15 июля (Jiji Press). Министерство транспорта Японии планирует ужесточить административные наказания для логистических компаний, водители грузовиков которых были замечены пьяными за рулём.

В настоящее время министерство собирает общественные комментарии по поводу ужесточения наказания, которое планируется ввести в январе 2025 года.

Планируемые меры являются частью пакета мер, разработанного правительством в июне прошлого года для решения так называемой «проблемы 2024 года» в логистической отрасли, а именно нехватки водителей грузовиков, возникшей из-за нового правила сверхурочной работы, введённого в апреле этого года для таких водителей, и последующих сбоев в работе грузовых перевозок.

Ежегодное количество дорожно-транспортных происшествий, вызванных пьяными водителями грузовиков, стабилизировалось на уровне между 30 и 50 с 2012 года, после чего продолжило неуклонно снижаться.

Эта тенденция побудила министерство ужесточить наказания в соответствии с законом о грузоперевозках в попытке пресечь вождение в нетрезвом виде.

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