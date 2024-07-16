Япония ужесточит наказания за вождение в нетрезвом виде для водителей грузовиков
НовостиОбщество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 15 июля (Jiji Press). Министерство транспорта Японии планирует ужесточить административные наказания для логистических компаний, водители грузовиков которых были замечены пьяными за рулём.
В настоящее время министерство собирает общественные комментарии по поводу ужесточения наказания, которое планируется ввести в январе 2025 года.
Планируемые меры являются частью пакета мер, разработанного правительством в июне прошлого года для решения так называемой «проблемы 2024 года» в логистической отрасли, а именно нехватки водителей грузовиков, возникшей из-за нового правила сверхурочной работы, введённого в апреле этого года для таких водителей, и последующих сбоев в работе грузовых перевозок.
Ежегодное количество дорожно-транспортных происшествий, вызванных пьяными водителями грузовиков, стабилизировалось на уровне между 30 и 50 с 2012 года, после чего продолжило неуклонно снижаться.
Эта тенденция побудила министерство ужесточить наказания в соответствии с законом о грузоперевозках в попытке пресечь вождение в нетрезвом виде.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- В Японии с каждым годом в ДТП гибнет всё меньше людей: рекорды минимума погибших обновляются пятый год подряд
- Количество погибших в ДТП в Японии в 2019 году достигло рекордно низкой цифры в 3215 человека
- Рост количества ДТП с участием иностранных туристов: как повысить безопасность на дорогах Японии?
- Япония обязала автопроизводителей оснащать все новые автомобили автоматическими тормозными системами с ноября 2021 года
- Система управления автомобилем «одна педаль» поможет избежать ДТП
- Количество погибших в ДТП в Японии в 2018 году достигло рекордно низкой цифры
- 74-летний актёр отказался от водительских прав после недавней череды ДТП с участием пожилых водителей в Японии
- Авария в Фукуоке: пожилой водитель выехал на встречную полосу
- Среди ДТП со смертельным исходом в Японии 15% произошло с участием водителей старше 75 лет
- У 47 000 пожилых водителей в Японии выявлены признаки возможной деменции
- Количество ДТП с участием пожилых водителей в 2017 году оставалось высоким
- 70% пожилых водителей в Японии думают об отказе от водительских прав
- Япония – самая «старая» страна в мире
- Япония рассматривает вопрос о создании новой системы выдачи прав пожилым водителям
- Скидка на рамэн за отказ от водительских прав