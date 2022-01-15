В Японии с каждым годом в ДТП гибнет всё меньше людей: рекорды минимума погибших обновляются пятый год подряд

В Японии с каждым годом в ДТП гибнет всё меньше людей: рекорды минимума погибших обновляются пятый год подрядОбщество
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Число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий в 2021 году составило 2636 человек, что на 203 меньше, чем в предыдущем году, это самый низкий показатель с 1948 года, когда начали собирать такие статистические данные, и рекорд обновляется пятый год подряд. Число погибших на 100 000 населения составило 2,04, это почти одна восьмая от самого высокого показателя, зарегистрированного в 1970 году, 16,33 человека. Всего по предварительным оценкам произошло 305 425 ДТП, что на 1,2% меньше, чем в предыдущем году.
Среди префектур больше всего людей погибло в префектуре Канагава, 142 человека, за ней следуют Осака (140 человек) и Токио (133 человека). Минимальное количество в 10 погибших зарегистрировано в префектуре Симанэ. Среднее число смертей в ДТП по стране на 100 000 населения составляет 2,09, по префектурам оно самое высокое в преф. Токусима (4,45), Кагава (3,89), Эхимэ (3,75), Коти (3,62). В четырёх префектурах Сикоку оно составляло 3,5 и выше, что намного выше среднего.
Число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий резко возросло в 1950-е и 1960-е годы с распространением автомобилей. В 1970 году, когда появилось выражение «дорожная война», была зафиксирована самая высокая численность погибших в 16 765 человек. В 1985 году ввели обязательное использование ремней безопасности на передних сиденьях на автомагистралях и скоростных автотрассах, на дорогах общего пользования – в 1992 году, с середины 1990-х годов быстро увеличилось распространение подушек безопасности и других средств. Число погибших постепенно сокращается благодаря усовершенствованию оборудования для обеспечения безопасности. Кроме того, в последние годы развивались технологии предотвращения аварий, такие как автоматические тормоза для предотвращения столкновений и сигнализация выезда за пределы полосы движения, свою роль играет, вероятно, и повышение осведомленности о безопасности, а также установка видеорегистраторов движения. Похоже, положительно сказывается и снижение объёма трафика в 2020и 2021 годах из-за самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Число погибших среди пожилых людей в возрасте 65 лет и старше снизилось на 76 по сравнению с предыдущим годом до 1520, но их доля в общем числе смертей остаётся высокой, достигая 57,7% – самы высокий показатель за всю историю. Для дальнейшего снижения количества ДТП со смертельным исходом необходимы меры по предотвращению ДТП с участием пожилых людей.
Фотография к заголовку: PIXTA
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