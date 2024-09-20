Каждая шестая авария на электросамокатах связана с нетрезвым вождением, лишь 4% водителей используют шлемы — отчет Национального полицейского агентства

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Национальное полицейское агентство Японии опубликовало отчет, согласно которому 17,2% дорожно-транспортных происшествий с участием «особых малых мопедов», включая электросамокаты, произошедших в первом полугодии этого года, были связаны с вождением в нетрезвом виде. Этот показатель значительно превышает аналогичные данные для велосипедов и обычных мопедов (около 1% в каждой категории). При этом уровень использования шлемов, ношение которых настоятельно рекомендуется, но не является обязательным, составил всего 4,2%.

После вступления в силу поправок к Закону о дорожном движении в июле прошлого года электросамокаты и аналогичные устройства, соответствующие определенным стандартам, были отнесены к категории особых малых мопедов. Управлять ими разрешено лицам старше 16 лет без необходимости получения водительских прав, а использование шлема во время езды настоятельно рекомендуется, но не является обязательным.

По данным Национального полицейского агентства, в первой половине этого года зарегистрировано 134 аварии с участием особых малых мопедов, причем в 23 случаях водители находились в состоянии алкогольного опьянения. 70% «пьяных» аварий произошли между полуночью и 5 часами утра, а наиболее частой целью поездки были «личные нужды, включая посещение баров и ресторанов».

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