Самые популярные японские слова 2023 года: спорт, преступность и изменения климата

Японский язык в этом году

Издательство «Дзию кокуминся», как обычно, объявило список номинантов на слова и фразы, которые лучше всего представляют этот год. В этот раз актуальными темами стали спорт, преступность, сфера развлечений и здравоохранение.

Слова, выражающие настроения года

Ежегодно издательство «Дзию кокуминся», публикующее «Основные сведения по современной терминологии» (Гэндай ё:го-но кисо тисики), ежегодный справочник по новейшим терминам, используемым в японском языке, проводит конкурс на определение «слов года». 2 ноября комитет издательства опубликовал список из 30 слов и выражений, которые стали частью устной и письменной речи в Японии в этом году.

В 2023 году пандемии COVID-19 уделяется меньше внимания, чем раньше, но она всё же повлияла на состав списка, в который вошли слова «категория 5», до которой был понижен статус вируса SARS-CoV-2, и «четыре года спустя» – многие общественные мероприятия были проведены впервые после коронавирусных ограничений на собрания. Косвенно с этим связан термин «чрезмерный туризм» – явление, возникшее вновье, когда число туристов, как японских, так и иностранных, резко возросло и во многих регионах приблизилось к допандемическому уровню.

Некоторые номинанты связаны с бейсболом – «эта штука», выражение, которое использовал менеджер «Хансин тайгерс» Окада Акинобу для обозначения чемпионата лиги, в котором соревновалась его команда, и «перцовую мельницу», продемонстрированную Ларсом Нутбааром и его товарищами по команде Samurai Japan, выигравшей для Японии титул World Baseball Classic.

Что касается проблемных сторон жизни, то в список также попали термины, описывающие всё более катастрофическое изменение климата, и сексуальное насилие.

Ниже мы приводим полный список номинаций с пояснениями их значения и использования. 1 декабря список был сужен до 10 лучших слов года, и были объявлены ежегодные победители конкурса «Слова года на японском языке».

Номинанты 2023 года

アイム・ウェアリング・パンツ!, Аиму уэарингу панцу!, I’m wearing pants! Комик Тоникаку Акаруи Ясумура постоянно выступает с одним и тем же трюком на японском телевидении. Он принимает позы, в которых выглядит обнажённым, прежде чем улыбнуться и произнести свою фирменную фразу – «Не волнуйтесь, на мне трусы!». На это раз он вышел на мировую арену, появившись в программе British Got Talent почти через десять лет после первого появления в «Словах года в Японии» в 2015 году.

憧れるのをやめましょう, Акогарэру-но о ямэмасё. Перед финальной игрой World Baseball Classic, в которой Samurai Japan сражались с грозной Team USA, капитан Японии Отани Сёхей призвал своих товарищей по команде «перестать равняться на этих парней», с которыми они собирались играть. Обладая уверенностью в своих силах, они смогут сразиться с лучшими и стать номером один в мире, что они и сделали, одержав победу со счетом 3:2 21 марта 2023 года.

新しい学校のリーダーズ／首振りダンス, Атарасий гакко:-но ри-да-дзу/Кубифури дансу. Музыкальная группа «Атарасий гакко:-но ри-да-дзу», состоящая из четырёх молодых женщин, выступающих в школьной форме, в этом году назвали себя «представителями японской молодёжи». В музыкальном видео на Otona Blue 2023 года участницы группы демонстрируют танец с характерными движениями головы (кубифури), которые принесли им значительную известность в TikTok и помогли добиться признания в Японии после того, как они уже произвели фурор на международных платформах.

新しい戦前, Атарасий сэндзэн. «Новая предвоенная эпоха» – так мрачно охарактеризовал нынешние мировые тенденции Тамори (артист Морита Кадзуёси), в конце 2022 года появившийся на популярном ток-шоу Куроянаги Тэцуко. Продолжающаяся война на Украине и новый конфликт на Ближнем Востоке заставляют многих признать его правоту.

アレ —, Арэ-, ARE. Aim, Respect, and Empower – этот лозунг для «Хансин тайгерс» в этом сезоне выдвинул тренер Окада Акинобу, который привёл команду к её первой победе в Центральной лиге за 18 лет. «Целеполагание, уважение и расширение возможностей» – слова, призванные мотивировать команду к достижениям, а аббревиатура по-японски может значить «вон то», «та штука» – как называл Окада чемпионат лиги в воодушевляющих беседах, чтобы сосредоточить внимание игроков на текущей задаче.

頂き女子, Итадаки дзёси. «Девочки-получательницы» находят пожилых и обеспеченных мужчин через социальные сети, и знакомятся с ними или занимаются с ними сексом в обмен на финансовую поддержку; затем они могут идти дальше, заявляя, что у них финансовые проблемы – например, что они не могут платить за аренду жилья, и требовать увеличения выплат.

X. Покупка Илоном Маском социальной сети Twitter и изменение названия на X заставили многих авторов в Японии ломать голову над тем, как упоминать её в дальнейшем;часто в скобках добавляют 旧ツイッター (кю: цуитта-, «бывший Twitter»). Хаотичные действия Маска и последующие изменения в правилах побудили многих пользователей начать искать альтернативные онлайн-платформы, в том числе дочерние сайты Facebook Threads и Bluesky, запущенные той же командой, которая изначально создала Twitter.

エッフェル姉さん, Эффэру нэ-сан. В число «эйфелевых девушек» вошла Мацукава Руи, член Либерально-демократической партии и депутат Палаты советников, которая в конце июля посетила Париж с исследовательской поездкой и получила нежелательную известность благодаря шутливой фотографии, сделанной перед Эйфелевой башней. Три женщины из ЛДП на фотографии были раскритикованы за несерьёзную поездку за государственные деньги, а Мацукава ушла с поста главы отдела по делам женщин партии.

NGリスト／ジャニーズ問題, NG рисуто/Дзяни-дзу мондай. «Чёрный список» журналистов, которых нельзя было вызывать на пресс-конференцию Johnny and Associates 2 октября 2023 года для обсуждения мер в ответ на скандал в связи с сексуальным насилием со стороны основателя, Джонни Китагавы, над несовершеннолетними мальчиками, ищущими славы в его агентстве талантов. Разоблачение этого «чёрного списка» подлило масла в огонь скандала, который уже привлёк внимание к соучастию СМИ в сокрытии связанных с этим грязных деяний.



Хигасияма Нориюки (слева), новый президент Smile Up, и Фудзисима Джули, бывшая президент Johnny’s and Associates, на пресс-конференции 7 сентября 2023 г. (© Reuters/Kim Kyung-Hoon)

オーバーツーリズム, О-ба-цу-ридзуму. «Чрезмерный туризм» был серьёзной проблемой в особенно популярных среди туристов частях страны до пандемии COVID-19. После трёхлетней передышки, вызванной пандемическими ограничениями на туристические поездки, толпы посетителей вновь заполняют ключевые пункты назначения, а также дороги и станции, что побуждает многих задуматься о повышении популярности других местных достопримечательностей.

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Ларс Нутбаар отмечает успех своей «Мельницей для перца» 11 марта 2023 г. (© Kyōdō)

別班／VIVANT（ヴィヴァン）, Бэппан/VIVANT (Уиуан). Телевизионный детективный сериал «Вивант», транслировавшийся на канале TBS, стал настоящим хитом, взволновав зрителей показом секретного подразделения японских Сил самообороны под названием «Бэппан».

観る将, Миру сё:. «Просмотр сёги», здесь использован глагол «смотреть» и первый кандзи слова «сёги»; термин описывает поклонников, которые, привлечённые подвигами Фудзии Соты, получают удовольствие от просмотра игр, но сами могут и не уметь играть.

闇バイト, Ями байто. «Тёмные подработки» привлекли внимание властей и общественности после волны шокирующих грабежей и других преступлений. Преступные группы обратились к вербовке через Интернет и социальные сети, привлекая случайных молодых людей обещаниями прибыльной краткосрочной работы, которая оказывается связанной с такими преступлениями, как ограбление или мошенничество.

4年ぶり／声出し応援, Ёнэнбури/Коэдаси о:эн. «Четыре года спустя», «болеть в полный голос» – после ослабления ограничений, связанных с COVID-19, многие фестивали, фейерверки и другие ежегодные мероприятия возобновились после четырёхлетнего перерыва. Спортивные болельщики были особенно в восторге, поскольку зрителям на стадионах снова можно скандировать и кричать во весь голос.

Y2K, Вай цу- кэ-. Фраза «2000-й год» связана с ростом популярности моды 2000-х годов у молодого поколения японцев.

Фотография к заголовку (по часовой стрелке, слева сверху): логотип X (ранее Twitter), © Reuters; феномен сёги Фудзии Сота, © Jiji; президент Smile-Up (ранее Johnny and Associates) Хигасияма Нориюки и бывшая президент Джули Фудзисима, © Reuters; приложения с искусственным интеллектом сегодня являются обычным явлением на устройствах, © Reuters; менеджер «Хансин тайгерс» Окада Акинобу со своей командой после победы в лиге, © Jiji; Ларс Нутбаар демонстрирует «мельницу для перца» после того, как нанёс удар за Samurai Japan, © Kyōdō; иллюстрация «превращения в лягушку», © Pixta